شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم السبت حاجز الـ3 ملايين إصابة بعد تسجيل 29258 إصابة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و21 ألفاً و 964 إصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن ارتفاع طفيف في الوفيات جراء الإصابة بالفيروس لتسجل 567 حالة وفاة مقابل 563 وفاة أمس لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 54226 حالة وفاة بينما تماثل 28185 مريضاً للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى مليونين و426 ألفاً و 439 حالة شفاء، مع بقاء 541 ألفاً و299 حالة نشطة.

وبهذه الحصيلة من الإصابات، أصبحت روسيا اليوم رابع دولة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل تخطت عتبة الثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.