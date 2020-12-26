شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي سبعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، السبت، جراء في حريق اندلع بمستشفى الأمل التي تستقبل مصابي فيروس كورونا في مدينة العبور المصرية.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وإخلاء عدد من المرضى، بينما تولت النيابة التحقيق.