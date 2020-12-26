شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي سبعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، السبت، جراء في حريق اندلع بمستشفى الأمل التي تستقبل مصابي فيروس كورونا في مدينة العبور المصرية.
وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وإخلاء عدد من المرضى، بينما تولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.