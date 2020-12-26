شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين النجف والجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري العراقي الممتاز الأحد، بإقامة ثلاث مباريات تبرز فيها مواجهة النجف والجويرة.

ويلتقي السماوة المثخن بخماسية القوة الجوية في الجولة السابقة مع ضيفه الحدود في ملعب السماوة، وهي مباراة يسعى فيها الطرفان لتعويض خسارتيهما في الجولة السابقة، ولاسيما السماوة الذي سيحاول استغلال عامل الأرض للخلاص من نكسة الجوية.

أما الحدود فيرغب هو الآخر في التخلص من عقدة الدقائق الأخيرة التي رافقته في مباراتيه الأخيرتين أمام الديوانية ونفط الوسط؛ إذ تعادل مع الأول وخسر من الثاني.

وسيشهد ملعب التاجي في العاصمة بغداد مباراة الكهرباء وضيفه نفط الوسط، وهي مهمة لنفط الوسط الذي يحاول تعزيز صدارته للدوري بفوز جديد، بينما يسعى الكهرباء الذي تحسنت نتائجه بشكل واضح خلال الجولات الأخيرة إلى تحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل كخيار مقبول قياساً بقوة منافسه.

آخر المباريات وأهمها تلك التي ستجري على ملعب النجف الأولمبي بين فريق النجف وضيفه القوة الجوية، بسبب تقارب النقاط بين الفريقين، وكذلك وجود رغبة لديهما بالفوز، فالجوية يريد القفز إلى الصدارة، بينما يسعى النجف للوصول إلى المركز الثاني في هذه الجولة.