أكاديمية شرطة دبي : الخدمة الوطنية ترجمة صادقة لترابط الشعب والقيادة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي أن الخدمة الوطنية تمثل ترجمة صادقة للنموذج الفريد من الترابط والتماسك بين الشعب والقيادة، كما تعد خطوة فاعلة تترجم حرص أبناء الدولة على الإسهام في رفعة هذا الوطن والذود عن مكتسباته التنموية.

جاء ذلك خلال لقائه شباب الوطن من مجندي البرنامج التدريبي التأهيلي لخريجي الخدمة الوطنية رقم 15 المنعقد بأكاديمية شرطة دبي بحضور المقدم دكتور محمد سعيد الحداد الحتاوي مدير معهد التدريب بالنيابة والنقيب عبد الله حمد الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة.

وقال العميد السويدي إن الوطن يستحق منا جميعاً أن نبذل الغالي والنفيس في سبيل الذود عن حياضه، وهذا ما تعلمناه من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو نهج تسير عليه قيادتنا ..مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي وطن الشرفاء الذين سجلوا بطولات عظيمة في الدفاع عن الحق والشرعية ورد الظلم في مختلف ميادين الشرف.

وتمنى لشباب الوطن التوفيق والنجاح في النهوض بمسؤولياتهم المطلوبة لما فيه مصلحة وخير وطننا الغالي.

وقد أعرب شباب الوطن عن سعادتهم وفخرهم بالالتحاق بهذا البرنامج مؤكدين أنه وسام شرف لهم جميعاً فقد أكسبهم هذا البرنامج مهارات كبيرة في الثقة بالنفس ومواجهة التحديات

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