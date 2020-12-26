شكرا لقرائتكم خبر عن «الباهية» ثاني أفضل حديقة في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حققت إمارة أبوظبي من خلال بلدية مدينة أبوظبي إنجازاً عالمياً جديداً، تأكيداً على تميز النهضة الحضارية الكبيرة في أبوظبي، وتعزيز البنية التحتية والمرافق الترفيهية، حيث فازت حديقة "الباهية" بالمركز الثاني ضمن أفضل عشر حدائق على مستوى العالم، وذلك ضمن إطار جائزة العلم الأخضر العالمية.

وأكد حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتوجيهات والرعاية والدعم المستمر من القيادة الحكيمة التي تحرص دائماً على إسعاد المجتمع والارتقاء بالبنى التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير كل سبل الترفيه والراحة لجميع السكان، مشيراً أن حصول حديقة "الباهية" على المركز المتقدم في المرتبة الثانية عالمياً يشكل حافزاً ودافعاً لنا جميعاً للاستمرار في اتباع أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز مكانة أبوظبي المرموقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن حديقة "الباهية" هي إحدى الحدائق الواقعة ضمن اختصاصات مركز بلدية الشهامة، تقع في مدينة الباهية وتأسست في العام 2006، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 3.76 هكتارات، والمساحة المنزرعة بها تبلغ 1.88 هكتار، وتم ترشيح حديقة الباهية سابقاً لنيل جائزة العلم الأخضر، ونالت الحديقة العلم الأخضر بكل جدارة من قبل اللجنة المنظمة للجائزة.

كما تم ترشيح الحديقة مرة أخرى في العام 2019 وحصلت للمرة الثانية على التوالي على جائزة العلم الأخضر، ثم ترشحت حديقة "الباهية" من قبل لجنة العلم الأخضر من خلال موقعها الإلكتروني للتصويت من قبل الجمهور لاختيار أفضل عشر حدائق على مستوى العالم، وتم إعلان النتائج من قبل اللجنة المنظمة على موقعها الإلكتروني في التاسع من ديسمبر الجاري، حيث حصلت الحديقة على المركز الثاني عالمياً في هذا التصويت الشعبي.