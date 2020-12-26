شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيل أونيل: نصيحة واحدة جعلتني ثرياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قال أسطورة السلة الأمريكي شاكيل أونيل إن مقابلة واحدة مع شخص «جنتلمان» غيرت نظرته للمال وأضاف:«حمل ورقة وقال لي تصور أنها 100 دولار، قسمها نصفين، وقال لي: الأذكياء يستثمرون نصفها وينفقون النصف الآخر لكن الأثرياء يستثمرون 75 دولاراً وينفقون 25 ، لذلك بدأت بالتصرف مثلهم». يمتلك أونيل إمبراطورية تجارية بقيمة 400 مليون دولار بعدما نشأ فقيراً في بيوت بلدية نيوجيرسي ويعتمد على كوبونات الطعام، بعد توقيعه أول عقد مع أورلاندو ماجيك أنفق مليون دولار على شراء مرسيديس له ولزوج والدته ولوالدته لوسيل واشترى لها منزلاً أيضاً.

مشكلة نجوم السلة أن 60 في المئة منهم يفلسون بعد 5 سنوات من الاعتزال لكن شاكيل تربى على يد فيليب هاريسون زوج والدته بعد سجن والده بتهم تتعلق بالمخدرات، وتعلم من هاريسون الذي يعتبره والده الحقيقي مزايا الادخار ويعلق:«رحل زوج والدتي في 2013 لكنه كان بعد كل مباراة ولقب يروي لي قصصاً مخيفة عن جنوح لاعب ما». بعد مسيرة 19 عاماً انتهت بمكان في قاعة المشاهير في 2011 واعتزال رقم قميصه في لوس أنجلوس وميامي تكريما له توجه شاكيل لدراسة الإدارة والاقتصاد في جامعة فونيكس وحصل على الدكتوراه من جامعة باري في فلوريدا.دخل شاكيل ميدان الاستثمار في المطاعم ومحطات غسيل السيارات وصالات اللياقة وانضم في 2019 لمجلس إدارة شركة بيتزا بابا جونز كما أصدر سلسلة قصص أطفال تحمل عنوان «ليتل شاك» كي يتعلم الصغار من تجاربه وعلق:«شاك اللاعب سيتلاشى مع مرور الوقت لكن الدكتور شاكيل أونيل سيبقى إلى الأبد».