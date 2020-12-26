المحلل السياسي محمد الشرقاوي يعلن تعرضه للتهديد عبر مكالمات هاتفية بسبب مواقفه

قال المحلل السياسي، والأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، محمد الشرقاوي، إنه تعرض لتهديدات مباشرة عبر مكالمات من أحد الأرقام الهاتفية المسجلة بالمغرب، مع اتهامه بالعمالة وبأنه من “خصوم المغرب”، معلنا نيته اللجوء إلى القضاء لمحاكمة مهاجميه.

وإلى جانب حضوره الإعلامي الكبير بتحليلاته للأحداث في عدد من القنوات الأجنبية والعربية، يشتغل محمد الشرقاوي، باحثا في مركز الجزيرة للدراسات، وأستاذا لتسوية النزاعات في جامعة جورج ميسون في واشنطن، كما شغل سابقا عضوية لجنة الخبراء في الأمم المتحدة.