فرنسا.. تسجيل أول إصابة بالطفرة البريطانية من فيروس فيروس”كوفيد-19″

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أن المصاب عاد مؤخرا من المملكة المتحدة إلى مدينة (تور) حيث يخضع للحجر المنزلي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بكوفيد-19.
وأضافت أنه عاد من لندن يوم 19 دجنبر الجاري ليتبين بعد يومين أنه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أن هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 تسجل في فرنسا.
وتتميز الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.
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