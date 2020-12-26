شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليابان تسجل 5 إصابات سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 12:40 مساءً, 26 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات سجّلت اليابان خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وأوضح وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي أمس أن خمسة أشخاص دخلوا حجرًا صحيا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر.

وبيّنت وزارة الصحة اليابانية أن رجلا في الستينيات من عمره شعر بالتعب، فيما لم تظهر على الأربعة الآخرين أي أعراض.

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