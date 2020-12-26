شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا توافق على استخدام لقاح “سبوتنيك في” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 11:00 صباحًا, 26 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات وافقت روسيا اليوم على استخدام اللقاح الروسي “سبوتنيك في” ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عامًا.

وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائل موراشكو، اليوم بأنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عامًا، مشيرًا أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بهذا اللقاح​​​.

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