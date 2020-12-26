شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجّل 1,227 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية 1,227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة . وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات 200,892 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 655 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,542 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 177,407 حالات.

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