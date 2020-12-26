أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في بغداد وذي قار.
وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "من خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتاجرين بالمواد المخدرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون ببيع المواد المخدرة".
وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على اثنين منهما بعد نصب كمين محكم لهما في سيطرة سيد دخيل ضمن محافظة ذي قار بحوزتهما (١٠٠٠٠) حبة مخدرة، و (٤٥٥) غراما من مادة الكرستال، فيما تم القبض على المتهم الثالث بعد مداهمة منزله في منطقة العبيدي ببغداد وضبط بحوزته (٦٠٠) حبة مخدرة، ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي، وقد تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وإيداع المتهمين التوقيف بعد تدوين أقوالهم بالاعتراف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على اثنين منهما بعد نصب كمين محكم لهما في سيطرة سيد دخيل ضمن محافظة ذي قار بحوزتهما (١٠٠٠٠) حبة مخدرة، و (٤٥٥) غراما من مادة الكرستال، فيما تم القبض على المتهم الثالث بعد مداهمة منزله في منطقة العبيدي ببغداد وضبط بحوزته (٦٠٠) حبة مخدرة، ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي، وقد تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وإيداع المتهمين التوقيف بعد تدوين أقوالهم بالاعتراف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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