الجيش الإسرائيلي ينفي انفجار عبوة ناسفة قرب حدود لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الجيش الإسرائيلي، السبت، تقارير إعلامية لبنانية عن انفجار عبوة نافسة بدورية لجنوده على حدود البلدين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش قوله: "مصدر أصداء الانفجارات في المنطقة الحدودية هو نشاط عملياتي روتيني بدأته قوة من الجيش الإسرائيلي في جيب بالمنطقة".
وأضاف: "وخلافا للادعاءات، لم يتم تفجير عبوة ناسفة".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت في وقت سابق إن تفجير بعبوة ناسفة استهدف دورية للجيش الإسرائيلي فجر اليوم.
ووفق الإعلام اللبناني، فإن دورية للجيش الإسرائيلي اجتازت السياج التقني الفاصل بين الجانبين، أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع "مسكفعام" العسكري.
وأشارت التقارير اللبنانية نفسها إلى أن عبوة ناسفة انفجرت بالدورية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، دون تفاصيل أكثر.
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