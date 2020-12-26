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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخطوط السعودية تكشف عن مصير التذاكر بعد تعليق الرحلات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الخطوط السعودية، الجمعة، أنها تتيح الإبقاء على التذاكر مفتوحة وتعديلها مستقبلًا بعد تعليق الرحلات لمدة أسبوع.
جاء ذلك رداً، على استفسار أحد المستفيدين قائلا: "كنت حاجزاً لتذكرة يوم 22 ديسمبر ولكن تم تعليق الطيران، هل يمكن لي الآن تعديل موعد التذكرة؟".
ورد الحساب الرسمي للخطوط عبر موقع "تويتر": "تتيح السعودية في حال تم إلغاء الرحلة بسبب جائحة كورونا الإبقاء على التذاكر مفتوحة، بحيث يتسنى لك تعديلها مستقبلًا بدون رسوم مع مراعاة فروقات الأسعار إن وجدت".
وأضاف: "حالياً تم تعليق كل الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي".
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