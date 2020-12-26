شكرا لقرائتكم خبر عن «المصطفى الإيرانية».. جامعة أم مركز لتفريخ الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تأسست جامعة المصطفى في عام 2008 من خلال دمج «هیئات الحوزات والمدارس الدينية بالخارج» وما يسمى بـ «المركز العالمي للعلوم الإسلامية». وكان ترويج العلوم الإسلامية غطاءً للأنشطة الإرهابية والتدخل في البلدان الأخرى. وقدم مرتضى مقتدايي (رئیس المحکمة ‌العلیا سابقاً) في 16 نوفمبر 2020 في حفل أقيم بهذه المناسبة الملا علي عباسي رئیساً جدیداً للجامعة. فما هي جامعة المصطفى العالمية؟ ولماذا يتم صرف أموال الشعب الإيراني عليها؟. وقال علي عباسي في كلمة تعريفية عن هذا المركز الإرهابي: اليوم يتم عقد أكثر من 160 دورة تعليمية في هذا المركز. وأخبر عن زيادة الدورات إلى 400 دورة.

أثناء تفشي كورونا في إيران، الذي لوحظ لأول مرة في مدینة قم، كشف إمام الجمعة في مدينة زاهدان المولوي عبدالحمید، أن فايروس كورونا دخل إيران عبر طلاب صينيين يدرسون في جامعة المصطفى. كما قال رئيس جامعة مشهد للعلوم الطبية محمد حسين بحريني، إن ارتفاع معدل وفيات كورونا سببه وجود أكثر من 700 طالب صيني في حوزات قم.

وتقع الإدارة المركزية لجامعة المصطفى في مدينة قم، هذه المجموعة الإرهابية لها فروع وتجنيد طلاب ومراكز في 100 دولة. وتشمل المراكز الأخرى التابعة لهذا التنظيم الإرهابي معهد المصطفى الدولي للدراسات والأبحاث، والمعهد العالي للدراسات الفقهية (مدرسة حجتية في مدینة‌ قم)، وجامعة خميني الافتراضية، ومعهد المهدي، ومعهد بنت الهدى، ومركز المصطفى الدولي للترجمة والنشر.

ميزانية جامعة المصطفى للعام الحالي کانت 309 مليارات تومان. في لائحة الميزانية للعام المقبل ارتفع المبلغ إلى 465 مليار تومان.

وفي الثامن من 8 ديسمبر 2020 صنفت الخزانة الأمريكية هذه المجموعة الدولية کیاناً إرهابیاً باعتبارها منصةً لنشاطات فيلق القدس، وفرضت عليها حزمة عقوبات.