شكرا لقرائتكم خبر عن «المصطفى الإيرانية».. جامعة أم مركز لتفريخ الإرهاب والان مع التفاصيل
أثناء تفشي كورونا في إيران، الذي لوحظ لأول مرة في مدینة قم، كشف إمام الجمعة في مدينة زاهدان المولوي عبدالحمید، أن فايروس كورونا دخل إيران عبر طلاب صينيين يدرسون في جامعة المصطفى. كما قال رئيس جامعة مشهد للعلوم الطبية محمد حسين بحريني، إن ارتفاع معدل وفيات كورونا سببه وجود أكثر من 700 طالب صيني في حوزات قم.
وتقع الإدارة المركزية لجامعة المصطفى في مدينة قم، هذه المجموعة الإرهابية لها فروع وتجنيد طلاب ومراكز في 100 دولة. وتشمل المراكز الأخرى التابعة لهذا التنظيم الإرهابي معهد المصطفى الدولي للدراسات والأبحاث، والمعهد العالي للدراسات الفقهية (مدرسة حجتية في مدینة قم)، وجامعة خميني الافتراضية، ومعهد المهدي، ومعهد بنت الهدى، ومركز المصطفى الدولي للترجمة والنشر.
ميزانية جامعة المصطفى للعام الحالي کانت 309 مليارات تومان. في لائحة الميزانية للعام المقبل ارتفع المبلغ إلى 465 مليار تومان.
وفي الثامن من 8 ديسمبر 2020 صنفت الخزانة الأمريكية هذه المجموعة الدولية کیاناً إرهابیاً باعتبارها منصةً لنشاطات فيلق القدس، وفرضت عليها حزمة عقوبات.
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