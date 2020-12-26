شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يحتفلون بعيد الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر نجوم كرة القدم حول العالم صورهم العائلية وهم يحتفلون بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، وشارك كريستيانو رونالدو نجم اليوفنتوس الإيطالي متابعيه بصورة مع خطيبته جورجينا وأولاده الأربعة، وشارك نجم ليفربول محمد صلاح متابعيه بصورة مع زوجته وطفليه، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي مع زوجته وأولاده الثلاثة، والنجم الأورجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

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