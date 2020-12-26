شكرا لقرائتكم خبر عن موراي يبدأ موسم 2021 في ديلراي بيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الدولي لمحترفي التنس، السبت، إن النجم البريطاني آندي موراي سيبدأ مسيرته في الملاعب في موسم 2021 بالمشاركة في بطولة ديلراي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية؛ بعد قبوله بطاقة دعوة للاشتراك المباشر في البطولة.

ويحتل موراي المصنف الأول عالمياً سابقاً المركز 122 عالمياً حالياً وسينضم في ديلراي بيتش إلى حامل اللقب رايلي أوبيلكا وإلى الأمريكي الأعلى تصنيفاً جون إيسنر والكندي ميلوش راونيتش.

وستقام البطولة ما بين السابع و13 من يناير/ كانون الثاني المقبل بعد تغيير موعدها المعتاد في فبراير/ شباط؛ لتدخل ضمن البطولات الإعدادية لأستراليا المفتوحة التي ستبدأ في الثامن من فبراير/شباط المقبل متأخرة ثلاثة أسابيع عن موعدها التقليدي؛ بسبب الإجراءات الصحية المطبقة في أستراليا.

وخضع موراي (33 عاماً) الفائز بثلاثة ألقاب كبرى لعملية جراحية في الفخذ في يناير/كانون الثاني الماضي؛ لكنه عاد للملاعب وفاز بلقب بطولة أنتويرب البلجيكية بعدها بسبعة شهور وهو أول لقب يفوز به منذ 2017.

وغاب موراي عن معظم بطولات موسم 2020 بسبب المشكلة في الفخذ وواجه صعوبات لدى عودته للملاعب بعد توقف البطولات؛ بسبب كورونا وخسر في الدور الثاني لأمريكا المفتوحة قبل أن يخسر في الدور الأول لفرنسا المفتوحة.