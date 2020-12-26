«مليوني حالة تعذيب ومعاملة مهينة للمعتقلين».. سياسي تركي يكشف سلخانات سجون أردوغان

أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، جمزة أكوش إلجيزدي، عن رصد مليوني حالة تعذيب ومعاملة مهينة للمعتقلين في سجون الرئيس رجب طيب أردوغان خلال 9 سنوات.

وأعد إلجيزدي تقريرًا عن حصيلة ضحايا السياسات القمعة للحكومة التركية من الفترة 2010 حتى 2019، ورصد الانتهاكات الحقوقية التى يتعرض لها المعتقلون في السجون التركية، وبحسب التقرير فقد تجاوز عدد المعتقلين 300 ألف شخص، وتتزايد انتهاكات الحقوق في السجون يومًا بعد آخر، فيما يتعرض كل ساعة 20 معتقلًا بالسجون التركية للتعذيب والإهانة، وجاء في التقرير في عامي 2010 و2019 تقدم مليون و691 ألفا و131 سجيناً بشكاوى للقضاء للتحقيق في وقائع تعذيب وضرب وحرمان من الحقوق الإنسانية للمعتقلين. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ووفقاً للسجلات الرسمية المذكورة فى التقرير، فقد بلغ عدد المعتقلين الذين تقدموا بشكاوى بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها عام 2010، 17280 سجينًا، وارتفع الرقم إلى 319807 خلال نهاية عام 2019، حيث شكوا من عدم حصولهم على الحقوق القانونية لهم من قبل الدولة مثل السكن والملبس والتغذية والنظافة والعلاج والتعليم والتواصل مع الأهل، ومنهم من تعرض أحيانا كثيرة للعنف المفرط من قبل رجال الشرطة.

وتظهر بيانات وزارة العدل أنه في السنوات العشر الماضية، اشتكى ما لا يقل عن 3252 سجينًا أسبوعيا من انتهاكات الحقوق، وفي السجون التي يسود فيها نظام العقوبات، ارتفع عدد السجناء الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبية بنسبة 365% فى السنوات الماضية، وتُمنح العقوبة التأديبية لـ 19 من كل 100 سجين، وبلغ عدد السجناء الذين صدرت بحقهم عقوبة تأديبية بعد الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي 107932 سجينًا.