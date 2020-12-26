شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ببالغ الحزن والأسى نعى رئيس حزب إرادة جيل النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض الذي وافته المنيه أمس، داعيا المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

المستشار لاشين إبراهيم تخرج فى كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، حيث حقق العديد من القضايا المهمة.

لاشين إبراهيم انتقل للعمل بنيابة النقض، حيث ظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس إحدى الدوائر الجنائية بالنقض.

وفى عام 2017 تم ترشيح لاشين إبراهيم من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.

لاشين إبراهيم كانت يتمتع بالسمعة الطيبة والتزامه فى عمله واحترامه لمن خالطهم، وتمكن من 2017 وحتى الآن من إنجاز العديد من الاستحقاقات الدستورية الهامة وأبرزها التعديلات الدستورية ابريل 2019 فضلا عن انتخابات التكميلية لبرلمان 2015 فى بعض الدوائر التى خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها.

ورغم وباء كورونا، نجح لاشين إبراهيم فى إنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكذا انتخابات مجلس النواب 2020 بإعلان نتائجهم خلال الشهور الماضية.

وتسببت إصابة لاشين إبراهيم بفيروس كورونا فى دخوله المستشفى، حيث كانت حالته استقرت فى بداية الإصابة لكن قدر الله جاء وتوفى اليوم 25 ديسمبر 2020.