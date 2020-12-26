شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركي معارض: فتشوني عاريًا في سجون أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب بحزب الشعب الجمهوري طونجاي أوزكان، عن تعرضه لانتهاكات عنيفة، من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا :"كنت ضحية التفتيش العاري في السجون التركية".

وسبق أن كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي، عمر فاروق جيرجرلي أوغلو، عن تعذيب الطلاب داخل المعتقلات التركية، وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن الداخلية أمام المسؤولين عن سجني أوشاك وإزمير.

وأوضح أوزكان، أن النظام التركي اعتقله حينما كان أردوغان رئيسا للوزراء، في سبتمبر 2008 بزعم الانتماء لتنظيم أرجنكون، أو ما يعرف بـ «الدولة العميقة»، دون وجود أدلة على ذلك، وقال «لقد كان الأمر مؤلمًا ومهينًا للغاية".

وحكى أوزكان أنه عقب اعتقاله، تم وضعه في غرفة، وتفتيشه عاريًا، مؤكدا «أنه لا يمكن إنكار وجود التفتيش العاري في تركيا، ويجب على الحكومة التركية الاعتراف بذلك، ويجب علينا التحرك لإيقاف تلك الانتهاكات".