أودى بحياة 7 أشخاص.. النيابة تطلب التحريات في حريق مستشفى الأمل بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار أحمد رجب، بسرعة التحريات في حريق مستشفى الأمل التابع لمستشفى عين شمس التخصصي في العبور، والمخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

كما أمرت النيابة بمراجعة طفايات الحريق والأمن الصناعي داخل المستشفى.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى الأمل في العبور.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء وإخلاء المرضي، فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقًا وإصابة 5 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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