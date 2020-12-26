بها طلقة بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، على جثة عامل بها إصابات بطلق ناري في الرأس بمنطقة العمائر السكنية في نجع حمادي.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على جثة أحمد محمد 25 عامًا، وشهرته "طابونة" مصابًا بطلق ناري في الرأس بمنطقة العمائر السكنية بنجع حمادي، وجاري عمل التحريات لكشف لغز الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.