بالصور.. انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
انهارت شرفة عقار قديم مكون من 10 طوابق بطريق كورنيش الإسكندرية، اليوم السبت، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة أو السيارات.
تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغًا بانهيار شرفة شقة بالطابق العاشر بالعقار رقم 614 بكورنيش الإسكندرية "طريق الجيش"، وجرى الدفع بوحدة الإزالة والتدخل السريع وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.
وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، اليوم السبت، إنه جرى رفع الأنقاض، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر.
وأضافت رئيس الحي، أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، ووضع حواجز خشبية حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.
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