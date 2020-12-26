"شعراوي" ومحافظ البحيرة يفتتحان المدرسة الثانوية الزراعية والإدارة التعليمية بوادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مبنى الإدارة التعليمية الجديد المقام على مساحة 250 م2 بعدد 3 أدوار وتكلفة 4.2 مليون جنيه.

كما تم افتتاح مدرسة وادي النطرون الثانوية الزراعية على مساحة 19.5 فدان وبتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه والمقامة وفقاً لأحدث النظم والتقنيات الحديثة تاكيداً على اهتمام الدولة بدور التعليم الفني وأهميته باعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والزراعية الجديدة وتطويرها وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة.

والمدرسة الجديدة تضم 17 مبنى بالإضافة للأفنية والمساحات الخضراء والطرق الداخلية على مساحة 26450 م2 (6 أفدنة و7 قراريط تقريباً)، وتم إنشائها على مستويات بمناسيب مختلفة مقسمة إلى 3 شرائح متساوية تقريباً يفصل بينهم أسوار من الدبش منها مزرعة مجهزة ومؤسسة للزراعة وملحق بها مبنى الطلمبات وبئر المياه محاطة بأسوار مبان من أربعة جهات بمساحة 11 فدانا بالإضافة لـ 17 مبنى.

هذه المباني عبارة عن (مبنى الفصول والإدارة على مساحة 500 م2) مكون من 5 أدوار يحتوي على الفراغات و15 فصلا دراسيا و3 معامل و2 صالة عمل ومجالات ومكتبة وكمبيوتر وفراغ متعدد ومكاتب إدارية دورات مياة للبنين وأخرى للبنات بطاقة استيعابية للطلاب تصل إلى 1000 طالب، و2 مبنى حراسة، و7 بوابات على الأسوار، ومبنى الجراج بمساحة 300 م2 يحتوي على 3 جراجات، يسع كل واحد منهم من 4 لـ 6 مركبات، ومبنى المخازن بمساحة 400 م2 يحتوي على 5 مخازن وحجرات إدارية ودورات مياه، ومبنى الوحدة المنحلية بمساحة 160 م2 يحتوي على معمل وحجرة للفرز وحجرة إدارة ومخزن ملحق أمام المنحل وحدات خشبية تعاريش للنحل بعدد 6 تعريشات بمساحة 30 م2 لكل واحدة وأمام المبنى عدد 2 حوض زهور كبير مساحة الواحد 20 م2 مزروعة بنباتات مزهرة، ومبنى المسجد بمساحة 80 م2 يسع 60 شخصا، ومباني الصوب الزجاجية بعدد 2 صوبة مساحة الواحدة 80 م2، تحتوي على أحواض زرع سفلية مزروعة نباتات مزهرة وأحواض زرع علوية مجهزة لقصاري الزرع.

ومنها أيضا مبنى الحيوان على مساحة 1800 م2 يحتوي على حظيرة ومبيت الأغنام بطاقة استيعابية 70 رأس ماعز، وأحواش البقر والجاموس بعدد 8 أحواش بمساحة الواحد 60 م2 بمساحة إجمالية 480 م2 تسع لعدد 100 رأس، وملحق على المبنى محلب آلي بطاقة استيعابية 6 حيوانات للدفعة الواحدة وكذلك ملحق على المبنى حضانة للعجول تسع 10 عجول صغيرة وغرفتين للولادة وغرفة مشرحة وغرفة لعزل الحيوانات المصابة تسع حوالي 10 حيوانات.

كما يشتمل المبنى على مخازن للعليقة والقش والدريسة ودورات مياة سيدات ورجال ومشارب ومداور للحيوانات، ومبنى الألبان والصناعات الغذائية على مساحة 1000 م2 تقريباً مكون من دورين، الدور الأرضي يحتوي على 4 معامل للألبان ومنتجاتها والدور الأول علوي يحتوي على 3 معامل للصناعات الغذائية ويشتمل على حجرات إدارية ومخازن ودورات مياة وصالة داخلية مكشوفة، ومبنى ورشة النجارة بمساحة 580 م2 يحتوي على صالة الورشة ومخازن وحجرة بالميزانين للمدرسين، ومبنى ورشة الميكانيكا بمساحة 550 م2 يحتوي على صالة الورشة ومشاحم ومخازن وحجرة بالميزانين للمدرسين، ومبنى عنبر تسمين الدواجن بمساحة 200 م2 تقريباً يشمل العنبر بمساحة 100 م2 على نظام العنابر المفتوحة بطاقة إنتاجية للدورة الواحدة تصل إلى 1000 فرخ صيفاً و1500 فرخ شتاءً.

ويشمل المبنى مخزنا للعليقة وغرفة للمراقبة والإدارة ودورة مياة ومغسلة، ومبنى عنبر البياض للدواجن بنفس مساحات وتوزيع فراغات عنبر التسمين والطاقة الإنتاجية للدورة الواحدة 1000 فرخ صيفاً و1500 شتاءً، ومبنى عنبر الأرانب بنفس مساحات وتوزيع فراغات العنابر السابقة وبطاقة إنتاجية يسع إلى 50 أرنب أمهات وصغارها لكل أم من 4 إلى 12 صغيرا ويعمل بنظام العنابر المفتوحة، ومبنى عنبر تربية البط بنفس مساحات وفراغات ومواصفات العنابر السابقة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 بطة في الدورة الإنتاجية الواحدة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالمدرسة كنموذج متميز لتقديم أحدث النظم والتقنيات، مشيرا إلى أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.

كما أكد محافظ البحيرة، على أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشاد بالدعم الكبير والاهتمام المتواصل والمستمر لوزير التنمية المحلية للمحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، الأمر الذي أثمر خلال العامين الماضيين فقط عن تنفيذ أكثر من 3000 مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 55,5 مليار جنيه.

كان لقطاع التربية والتعليم خلال تلك المدة نصيب كبير من تلك المشروعات حيث تم تنفيذ 200 مدرسة بتكلفة 1.4 مليار جنيه تم استلام 102 مدرسة بتكلفة 711 مليون جنيه وجاري العمل بعدد 98 مدرسة أخرى بتكلفة 679 مليون جنيه .

جدير بالذكر أنه ومع بداية العام الدراسي الحالي "2020/2021" تم دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة بلغت تكلفتها 200 مليون جنيه، الأمر الذي أسهم في تطوير الأداء والحد من الكثافات وتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية للطلاب.

حضر افتتاح المدرسة ومبنى الإدارة التعليمية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، وكامل غطاس رئيس مدينة وادي النطرون، وياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء نير حمدي نائب رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية، وهالة عبدالله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة، ومحمد السيد مساعد الوزير للتخطيط، وهشام الهلباوي مدير مشروع تنمية صعيد مصر بالوزارة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات الوزارة والمحافظة.