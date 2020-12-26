طقس المدينة يثير اهتمام السعوديين بعد انباء لتعرضه لحالة جوية نادرة (اليوم وغدًا)

احتل طقس المدينة مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل بالسعودية، بعد توقع خبراء الطقس باحتمالية تعرض عدد من المناطق بالمملكة لحالة جوية نادرة الحدوث، حيث تتساقط الثلوج الليلة السبت وتستمر حتى صباح غدًا الأحد.

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ونشر طقس العرب عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة"تويتر"، البيان الخاص بالحالة الجوية بالمملكة العربية السعودية وما ستتعرض له خلال اليوم السبت وغدًا الأحد من حالة نادرة على طقس المملكة والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق متفرقة من المحافظات.

وكان مركز طقس العرب كشف أمس عن تعرض اجزاء عديدة من محافظة المدينة المنورة لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ ليلة أمس الجمعة "الساعات الأولى من اليوم السبت"، وتتمثل في تساقط زخات رعدية من الأمطار المُترافقة مع تساقط زخات من البَرَد، وتمتد بشكل تدريجي إلى مدينة حائل ومعظم مدن المحافظة.

كما توقع المركز أن يشهد صباح اليوم السبت فرص لتساقط الأمطار الرعدية لتضرب كلا من حائل والمدينة المنورة، مُرتفعات مكة المكرمة والطائف ومرتفعات تبوك وبعض المناطق الساحلية الغربية.

طقس المدينة مساء اليوم

وأوضح طقس العرب في البيان

الذي نشره أمس، أن مع حلول ساعات المساء تبدأ تخريجات بحرية قوية تتمثل في زخات رعدية من الأمطار الغزيرة والمُترافقة مع تساقط البرد والرياح ذات الهبات القوية، وذلك قُبالة سواحل البحر الأحمر المُقابلة لسواحل المدينة المنورة و تحديدًا مدينتي "ينبع والرايس".

كما ستمتد الأمطار ليلًا إلى الحدود الشمالية ورفحاء وعرعر بالإضافة إلى الجوف وسكاكا والحدود السعودية الأردنية وأجزاء عّدِة من تبوك.

تحذيرات من طقس المدينة ليلة السبت وفجر الأحد

كما حذر من حالة عدم الاستقرار الجوي حيث تتصادم الكتلة الهوائية شديدة البرودة و سيبيرية المنشأ المُندفعة مع المُرتفع الجوي السيبيري المُمتد من الشمال والشمال الشرقي مع تمدد الأحوال الجوية غير المُستقرة القادمة من الغرب و الجنوب الغربي مع احتمالية تساقط الثلوج وذلك مع ساعات ليلة السبت-الساعات الأولى من يوم الأحد- وحتى ساعات الفجر.

مناطق محتمل تعرضها لتسقوط الثلوج

. مدينة حائل.

. أجزاء عِدة من محافظة حائل و خاصة الأجزاء الجنوبية و الشرقية منها.

. مدينة الحائط غربي حائل.

. الطريق الواصل ما بين المدينة المنورة و مدينة حائل.

. الجبال الغربية لمحافظة حائل، و الجبال الشرقية لمحافظة المدينة المنورة و إلى الشرق من خيبر.

. الطريق الواصلة ما بين ثمد و الحائط.

. أجزاء عِدّة من الحدود الشمالية و مناطق قريبة من الطريف، عرعر و رفحاء.

طقس المدينة: رياح قوية وسريعة

وفي نفس السياق، يُتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية قوية السرعة على أجزاء واسعة من غرب وشمال المملكة و تكون مصحوبة بهبات شديدة أحيانًا و ذلك في أجزاء من محافظة حائل، الجبال الشرقية للمدينة المنورة وتسود رياح قوية على أجزاء من الجوف، الدوادمي و السواحل الغربية لتبوك، الحدود الشمالية، وادي الدواسر، وقد تتسبب هذه الرياح بإثارة الغبار وحدوث موجات غبارية في المناطق التي لن تتعرض لهطولات مطرية.

طقس مدينة جدة: اقوى حالة مطرية بهذا الموسم

وأصاف المركز أن هناك احتمالية لتعرض مدينة جدة لأقوى حالة مطرية لهذا الموسم حيث يُتوقع أن تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيًا اعتبارًا من ساعات مساء اليوم السبت من خلال وصول بعض التخاريج البحرية إلى المدينة و التي تكون على شكل سحب ركامية رعدية ممطرة غزيرة أحيانًا ومُترافقة مع رياح قوية، ومع ساعات ما بعد مُنتصف الليل وصباح يوم الأحد، يُتوقع أن تزداد حِدّة هذه التخاريج البحرية بحيث تهطل الأمطار الرعدية على فترات و تكون غزيرة و مترافقة مع رياح قوية ورُبما تساقط البَرَد.