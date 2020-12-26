روسيا تُحبط مخططات إرهابية في داغستان

صرح جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أنه قد تم إعتقال عناصر إتضح أنها تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت.

حيث إستطاع جهاز الأمن إحباط مخططاً إرهابياً في مدينة محج قلعة، التي تقع في مدينة داغستان الواقعة في جنوبي روسيا. وفقاً لـ سبوتنيك.

كما وقد أكد جهاز الأمن، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية الداغستانية اعتقل أمس الجمعة

4 عناصر تابعين لخلية "داعشية" كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة.

وأشار الجهاز إلى أنه عثر على مخبأ سري للمعتقلين وفيه أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مراسلات مع قيادات لـ"داعش" خارج البلاد تم العثور عليها في هواتفهم.

وذكر الجهاز أنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.