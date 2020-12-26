السعودية تُحبط عملية لتهريب مخدرات عن طريق "ثوم"

صرحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض السعودية، أنها قد قامت بإحباط مُحاولة لتهريب شحنة مخدرات بلغ مقدارها أكثر 11 مليون قرص مُخدر.

كما نشرت المديرية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أنها قد تمكنت من إحباط محاولة تهريب لأقراص مخدرة بلغت (11,375,600) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة "ثوم". وفقاً لـ سبوتنيك.

وقد أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض، وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

وأوضح أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على

جميع عناصرها.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت أيضا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي عن "إحباط مخطط إجرامي لتهريب مخدرات".

ونشرت وقتها الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولات تهريب وترويج 2496950 قرص إمفيتامين، وطن و229 كغ من مادة الحشيش المخدر.

وتمكنت الوزارة من إلقاء القبض على المتورطين في الشبكة الإجرامية، وعددهم 13 متهما بينهم 7 سبعة مقيمين من الجنسية اليمنية و5 مواطنين ونازح واحد.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية بأنهم تمكنوا في ثلاث عمليات أمنية من الإطاحة بخلية إجرامية بمدينة الرياض، يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم، 3 مواطنين، وضُبِط في حوزتهم (2,014,940) قرص أمفيتامين مخدر.

أيضا كانت السلطات قد أعلنت الإطاحة بخلية إجرامية في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم، مواطن ونازح، وضُبِط في حوزتهم (482,000) قرص أمفيتامين مخدر، فضلا عن الإطاحة بخلية إجرامية بمنطقة عسير، أثناء محاولة عناصرها تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة من اليمن، بعد إخفائها داخل شحنة أسماك، حيث تم القبض على مهربيها، وهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومستقبلها ومعاونيه، و4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطن.