السعودية: استعداد الرياض لاستضافة قمة "التعاون الخليجي" تعزيز لمسيرة المجلس

أكدت صحيفتا (البلاد) و(اليوم) السعوديتان، أن استعداد الرياض لاستضافة قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الحادية والأربعين، هو تعزيز لمسيرة المجلس الذي يعد مظلة ونموذجاً للعمل المؤسسي المشترك على مدى أكثر من أربعة عقود.

وذكرت صحيفة (البلاد) - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "تعزيز التعاون الخليجي" - أن استضافة السعودية لهذه القمة المصيرية، تعكس حرصها الدائم على تعزيز مسيرة التعاون، حيث تبذل بحكمة قيادتها ومكانتها، كل ما يحقق ذلك، وتقوم بدورها الفاعل في تحقيق الأهداف المنشودة بالعمل الناجز في مختلف الميادين ورسم الاستراتيجيات ومعالجة العقبات، وتصديها لكل مخططات الطامعين، بمواقفها التاريخية الرائدة على الصعيد الخليجي، والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.

من جانبها، نشرت صحيفة (اليوم) تحت عنوان "أخوة وتكامل برؤية واحدة" أن العلاقات الأخوية الوطيدة بين السعودية والبحرين تكتسب خصوصية تاريخية، في مختلف الميادين، وتأكيدات

وأشارت إلى أنه في ظل الاهتمام المباشر للقيادة العليا في السعودية، على جعل مجلس التنسيق السعودي البحريني، جهة فاعلة على كل الأصعدة، ولا سيما في الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم، أظهرت العلاقات الوطيدة بين المملكة والبحرين، بما في ذلك التهديدات والمؤامرات التي تعرضت لها المملكة البحرينية من جانب النظام الإيراني الإرهابي، إلى جانب التعاون الخليجي بين أطرافه العربية في كل الأزمنة على اختلاف طبيعتها.

ما يحقق ذلك، وتقوم بدورها الفاعل في تحقيق الأهداف المنشودة بالعمل الناجز في مختلف الميادين ورسم الاستراتيجيات ومعالجة العقبات، وتصديها لكل مخططات الطامعين، بمواقفها التاريخية الرائدة على الصعيد الخليجي، والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.من جانبها، نشرت صحيفة (اليوم) تحت عنوان "أخوة وتكامل برؤية واحدة" أن العلاقات الأخوية الوطيدة بين السعودية والبحرين تكتسب خصوصية تاريخية، في مختلف الميادين، وتأكيدات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، على عمق ومتانة هذه العلاقات، عززت هذه الحقيقة الموجودة بين البلدين الشقيقين.وأشارت إلى أنه في ظل الاهتمام المباشر للقيادة العليا في السعودية، على جعل مجلس التنسيق السعودي البحريني، جهة فاعلة على كل الأصعدة، ولا سيما في الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم، أظهرت العلاقات الوطيدة بين المملكة والبحرين، بما في ذلك التهديدات والمؤامرات التي تعرضت لها المملكة البحرينية من جانب النظام الإيراني الإرهابي، إلى جانب التعاون الخليجي بين أطرافه العربية في كل الأزمنة على اختلاف طبيعتها.

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