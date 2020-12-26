روسيا تسجل 29 ألف إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 3 ملايين

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 29 ألفا و258 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن حاجز الـ3 ملايين إصابة.

وذكر المقر في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية - أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أكدت روسيا 29 ألفا و258 حالة إصابة بكوفيد-19 في 85 منطقة، تشمل 4 آلاف و517 (15,6%) حالة دون أعراض سريرية"، مضيفا أن إجمالي عدد الحالات وصل الآن

إلى 3 ملايين و21 ألفا و964 حالة، فيما بلغ معدل الزيادة 1%.وسجلت العاصمة موسكو 7 آلاف و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة، تليها "سان بطرسبرج" بـ3 آلاف و755 إصابة، ثم منطقة موسكو بـ 1615 إصابة جديدة.كما أعلن مقر العمليات تسجيل 567 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، مما رفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 54 ألفا و226 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة مليونين و426 ألفا و439 شخصا؛ بعد خروج 28 ألفا و185 شخصا من المستشفيات خلال اليوم الماضي.

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19"، حول العالم حاجز 1.75 مليون حالة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حول العالم بلغ 1750.057 شخص.

وأوضحت الجامعة، أن عدد الإصابات حول العالم بـ"كوفيد-19"، تخطى 79.8 مليون شخص، وما تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل من أكثر الدول تضررا بالوباء.

وبدأت عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والإمارات، عملية التلقيح لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".

وكانت المملكة المتحدة أعلنت، عن تفشي سلسلة جديدة من وباء "كوفيد-19"، في إنجلترا، لديها قدرة أكبر على الانتشار.