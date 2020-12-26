الأمن الروسى يحبط مخططاً إرهابياً في داغستان

سيف اليزيد - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، عن اعتقال عناصر تنتمي لتنظيم "داعش"، وأحبط بذلك مخططا إرهابيا في مدينة محج قلعة، في داغستان الواقعة جنوبي روسيا.

وأكد جهاز الأمن الروسي، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية الداغستانية اعتقل أمس الجمعة 4 عناصر تابعين لخلية "داعشية" كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة.

وأشار الجهاز إلى أنه عثر على مخبأ سري للمعتقلين وفيه أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة.

وذكر الجهاز أنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب.

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