أوروبا تستعد لإطلاق حملات التطعيم ضد كورونا

سيف اليزيد - بدأ الاتحاد الأوروبي السبت، تسلّم أولى جرعات لقاح كوفيد-19 عشية بدء حملات التطعيم، في الوقت الذي فرضت فيه دول عدة في التكتل تدابير إغلاق جرّاء ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا.

ومن المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأحد، بعدما أقرّت الجهات المنظمة لقاح فايزر-بايونتيك في 21 ديسمبر.

وفي وقت يبدأ إطلاق اللقاحات في أنحاء العالم، حذّر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الجمعة من أن "اللقاحات توفر مخرجا للعالم من هذه المأساة. لكن تطعيم العالم بأسره سيستغرق وقتا".

وأودى الوباء بحياة أكثر من 1,7 مليون شخص ولا يزال يتفشى في معظم أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التطعيم مؤخرا عزز الآمال بأن تخف وطأة كوفيد في العام 2021.

وفي حين وصلت أولى جرعات لقاح "فايزر-بايونتيك" إلى باريس أكدت وزارة الصحة الفرنسية في وقت متأخر الجمعة اكتشاف أول إصابة في البلاد بسلالة الفيروس الجديدة لدى مواطن عاد من بريطانيا.

وسجّلت عدة دول إصابات بالسلالة الجديدة.

وفي أنحاء العالم، دعي السكان لاحترام إرشادات التباعد الاجتماعي بينما حضّت منظمة الصحة العالمية على عدم "إضاعة" ما وصفتها ب"التضحيات المؤلمة" التي تم تقديمها لإنقاذ حياة الناس.

وأعادت دول خففت القيود بعض الشيء خلال عيد الميلاد، فرضها من جديد. فعلى سبيل المثال، ستفرض النمسا حظرا للتجول اعتبارا من السبت وحتى 24 يناير.

وتأثر الملايين في المملكة المتحدة بتشديد القيود، بحسب "بي بي سي" إذ أن التدابير الأشد المفروضة في انجلترا تشمل 40 في المئة من سكانها. وتشمل الإجراءات إغلاق جميع الأعمال التجارية غير الأساسية والحد من العلاقات الاجتماعية.

كما تدخل تدابير إغلاق جديدة حيّز التنفيذ في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية السبت، بينما أعادت ويلز كذلك فرض القيود بعدما خففتها خلال عيد الميلاد.

وتم تسجيل أكثر من 25 مليون إصابة في أوروبا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس.

كما تطرّق البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة عيد الميلاد إلى الأمر داعيا إلى تأمين " لقاحات للجميع، وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في جميع مناطق الأرض" مشيراً إلى أن "قوانين السوق وبراءات الاختراع" يجب ألا تكون "فوق قوانين الحب والصحة والبشريّة".