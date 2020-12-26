إصابات كورونا في طوكيو تسجل رقماً قياًسياً جديداً

سيف اليزيد - قالت وسائل إعلام محلية في اليابان إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو ارتفع اليوم السبت وسجل رقما قياسيا بلغ 949 إصابة، مع اقتراب عطلة رأس السنة التي عادة ما تشهد توافد سكان العاصمة على الأقاليم.

وأشارت التقارير إلى أن عدد الحالات الحرجة لم يتغير عما كان عليه قبل يوم وهو 81 إصابة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن ضعف الحركة في نقاط النقل الرئيسية في طوكيو بعد يوم من حث رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا المواطنين على البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط وسط استمرار ارتفاع الإصابات اليومية.

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