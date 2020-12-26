ألمانيا تسجل 14455 إصابة جديدة بكورونا 240 وفاة

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 14455 حالة إلى مليون و627103 حالات في المجمل.

وذكر المعهد أنه سجل 240 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 29422.

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