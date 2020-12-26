طقس السبت.. طقس بارد نسبيا خلال الليل والصباح في عدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا خلال الليل والصباح، بكل من مرتفعات الاطلس، الريف وشرق المملكة.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بمناطق الريف، السايس وشمال المنطقة الشرقية، مع نزول بقايا بعض القطرات المطرية خلال الصباح.

وسيلاحظ أيضا تشكل بعض الكتل الضبابية، خلال الليل والصباح على السواحل الشمالية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب على العموم بباقي جهات المملكة، مع هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- درجات و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و07 درجات بالهضاب العليا الشرقية، الريف، الجنوب الشرقي للبلاد، السايس وهضاب الفوسفاط، وما بين 07 و12 درجة بكل من السواحل والسهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي، وستكون ما بين 10 و16 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 13 و18 درجة بكل من شمال ووسط البلاد، وما بين 17 و22 درجة بمناطق سوس، والشياضمة وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و25 درجة بأقصى جنوب المملكة.

أما عن حالة البحر، فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال الصباح بالساحل المتوسطي، وهائجا بالبوغاز وما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.