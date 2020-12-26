شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتقل 4 دواعش خططوا لهجوم في داغستان والان مع التفاصيل

السبت 26 ديسمبر 2020 أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم السبت، عن اعتقال أربعة عناصر لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي أمام مقر لأجهزة الأمن في جمهورية داغستان، وفقاً لقناة روسيا اليوم.

وداغستان إحدى جمهوريات الحكم الذاتي في إطار الاتحاد الروسي.

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