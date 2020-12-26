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شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة والان مع التفاصيل
السبت 26 ديسمبر 2020
وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 2.23 مليون حالة إصابة، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 70 ألفاً و302.
وأشارت البيانات إلى تعافي 4822 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.
وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 47 أسبوعاً.
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