شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إصابات كورونا تتجاوز 3 ملايين والان مع التفاصيل

السبت 26 ديسمبر 2020 تجاوز إجمالي عدد حالات كورونا ثلاثة ملايين في روسيا اليوم السبت، بعد تسجيل 29258 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و567 وفاة.

ويرتفع العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و21964 منذ بدء الجائحة، وفقاً للأرقام الرسمية.

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