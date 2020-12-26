عملية استباقية في العراق لإحباط هجمات صاروخية

السبت 26 ديسمبر 2020

أحبطت الاستخبارات العسكرية العراقية، السبت، عملية إطلاق صواريخ بمحافظة صلاح الدين، وصادرت منصة الإطلاق.



وبحسب بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية فإنها نفذت عملية استباقية نوعية، توجت بإحباط عملية إطلاق صواريخ من منصة في منطقة تلول الباج في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين.

واستولت القوات الأمنية على المنصة، وهي راجمة محلية الصنع عيار 107 ملم، مؤكدة أن عناصر إرهابية كانت تستهدف بها قطاعات أمنية ومناطق سكنية.

ولا يزال العراق يتعرض لهجمات إرهابية تستهدف قوات التحالف الدولي وعسكريين ومدنيين عراقيين، كان آخرها تعرض رتل تابع للتحالف الدولي الجمعة لهجوم بعبوة ناسفة هو الثالث خلال أسبوع في البلاد، لم يسفر عن ضحايا لكنه يشي بتراجع أمني.

وقبل أيام، سقطت 5 صواريخ كاتيوشا وسط المنطقة المحصنة بالعاصمة بغداد، واستهدفت محيط السفارة الأمريكية بالعراق.

وأمام ذلك، اتهم الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، إيران بخيانة العراقيين بعد هجوم إحدى مليشياتها على سفارة بلاده في بغداد.

وتقف وراء الهجمات الصاروخية التي تستهدف المصالح الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق دائما، مليشيات مسلحة مدعومة من قبل نظام إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، وجّهت إسرائيل أيضاً تحذيرا شديد اللهجة لإيران، متوعدة إياها في أي وقت وهدف.