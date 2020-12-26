روسيا تعتقل 4 دواعش خططوا لهجوم في داغستان

السبت 26 ديسمبر 2020

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، السبت، اعتقال 4 عناصر ينتمون لـ"داعش" كانوا يخططون لهجوم في داغستان.



وبحسب وسائل إعلام روسية فإنه جرى إحباط المخطط الإرهابي واعتقال الدواعش الأربعة في مدينة محج قلعة، مركز جمهورية داغستان الواقعة جنوب البلاد.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية الداعشية كانت تخطط لتنفيذ تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة، أمس الجمعة.

وعثرت الأجهزة الروسية على مخبأ سري للمعتقلين به أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مراسلات مع قيادات لـ"داعش" خارج البلاد تم العثور عليها في هواتفهم.

وذكرت الهيئة أنها لا تستطيع الكشف عن أسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.