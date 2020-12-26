شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يستهدف مواقعَ في غزة والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعًا شرقي حي التفاح في مدينة غزة، مما أدى لإصابة طفل وشاب بجراح مختلفة، ملحقة أضرارًا كبيرة بمركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى أضرار في مستشفى الدرة للأطفال في حي التفاح بغزة ، وموقعًا آخر شرقي مدينة دير البلح، بينما قصفت طائرات العدو بصاروخين أرضًا زراعيةً شمالي شرقي مخيم البريج وسط القطاع.
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