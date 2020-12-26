شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجيز تطعيم كبار السن بلقاح "سبوتنيك-V" والان نبدء بالتفاصيل

أجازت وزارة الصحة الروسية اليوم تطعيم من هم فوق الستين عاما بلقاح (سبوتنيك-في) الروسي للوقاية من كوفيد-19. كان برنامج التطعيم العام في روسيا يستثني من تجاوزت أعمارهم الستين عاما لأن تجارب منفصلة كانت تختبر اللقاح على هذه الفئة العمرية.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تجيز تطعيم كبار السن بلقاح "سبوتنيك-V" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.