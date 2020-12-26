إعلام محلي: تفجير يستهدف دورية إسرائيلية قبالة "العديسة" اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدف تفجير بعبوة ناسفة، فجر السبت، دورية للجيش الإسرائيلي، قبالة بلدة العديسة جنوبي لبنان، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووفق إعلام لبناني، فإن دورية للجيش الإسرائيلي اجتازت السياج التقني الفاصل بين الجانبين، أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع "مسكفعام" العسكري.

وأضافت أن عبوة ناسفة انفجرت بالدورية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، دون تفاصيل أكثر.



ولم يصدر، حتى الساعة (8.45) بتوقيت جرينتش أي تأكيد رسمي للحادثة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

