شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 40 وفاة و2329 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020 سجلت وزارة الصحة المغربية أمس الجمعة 2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 428193.

وسجلت الوزارة 40 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 7170. وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب قد كشف أول أمس، أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا لتطعيم حوالي 25 مليوناً من السكان.

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