قتيل وجرحى من القوات السورية بريف اللاذقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل جندي من الجيش السوري وأصيب آخرون، الجمعة، جراء اشتباكات واستهدافات متبادلة مع فصائل المعارضة، على محور عين عيسى بجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.



وقصف الجيش السوري، قرى سلور وقره عمر ومواقع أخرى في جبل التركمان، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في موقع عسكري للفصائل المسلحة الموالية لتركيا، بحسب ما ذكرت "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

كما قصف الجيش السوري بلدة كنصفرة وقرى سفوهن والفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب، ومحاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محاور ترنبة شرق إدلب والفوج 46 غربي حلب، في حين جدد الجيش السوري قصفه البري على مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب وجبال اللاذقية، كما جددت الفصائل قصفها على مواقع الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي.

وأشار المرصد السوري إلى أن الجيش السوري جدد قصفه الصاروخي صباح الجمعة، على مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، واستهدف مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، فيما شهدت محاور التماس في جبل الزاوية وسهل الغاب استهدافات متبادلة بين الجيش السوري والفصائل، بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة.