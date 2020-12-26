سلطنة عمان تبدأ غداً حملة التطعيم بلقاح فايزر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن سلطنة عمان ستبدأ رسميا غداً الأحد حملة التطعيم بلقاح "فايزر بيونتيك" المُضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19". وتستهدف في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.



ويشار إلى أن أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، وصلت قبل يومين عبر مطار مسقط الدولي، وتتضمن 15 ألفا و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول شهر يناير المقبل.

وكان مسؤول بوزارة الصحة العمانية قال في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على "تويتر" في وقت سابق، إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتيك" يوم الأربعاء مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20 بالمئة من السكان.

ولقاح "فايزر بيونتيك" الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع بيونتك الألمانية مصُمّم لتحفيز الجهاز المناعي للجسم لإنتاج الأجسام المضادة لفيروس كوفيد-19 ومحاربته على نحو مأمون وسيكون عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.