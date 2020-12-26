البحرين تكذب مزاعم قطر حول اختراق أربع مقاتلات لأجوائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نفت وزارة الخارجية البحرينية، ادعاء السلطات القطرية عن قيام أربع مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني باختراق الأجواء القطرية.



وعدت خارجية البحرين، في بيان، ما جاء في المزاعم القطرية الخميس "ادعاء لا مسؤول، وعاريا من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة".

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه "في يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر ، وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع (إف-16) تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين".

وأضافت "وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة تحديداً الساعة 15:50، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل جوي واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبوراً بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق استعداداً للهبوط بقاعدة عيسى الجوية"، مؤكدة أن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين.

وشددت انه "لم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضي القطرية، ولم يتم استخدام المجال الجوي القطري".

والخميس، أعلنت قطر، عن اختراق مقاتلات بحرينية الأجواء القطري