إيطاليا تكشف تفاصيل شحنة مخدرات "حزب الله"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت السلطات الإيطالية، أمس الجمعة، عن ضبط حوالي 15 طناً من مخدر الأمفيتامين (الكبتاغون) تصل قيمتها المالية لنحو مليار دولار.



وتبين بعد البحث أن مليشيا حزب الله اللبناني وراءها، وفق ما نقلت عنها وكالة "نوفا" الإيطالية.

وحسب التحقيق الذي أشرفت عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في 3 حاويات مشبوهة تتضمن أوراقاً معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.

وتابعت "نوفا"، أن تحقيقات أخرى أظهرت أن تهريب المخدرات يمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية لمليشيا حزب الله.

ويتركز معظم إنتاج الكبتاغون في أراضي الأرز التي يبيعها تنظيم (داعش) أيضاً لتمويل أنشطته.

وقدمت وحدة الجرائم المالية الإيطالية تفاصيل عن تلك الشحنة مؤخراً، قائلة إنها كانت قادمة من سوريا، وضبطت الصيف الماضي في عملية وصفت أنها الأكبر من نوعها.

وكشف التقرير أن مصدر المخدرات سوريا، وكانت السلطات الإيطالية تعتقد سابقاً أن تنظيم "داعش" يقف وراءها، غير أن عمليات البحث والتحقيق أظهرت أن مليشيا حزب الله تقف وراء الشحنة.