شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا مع تفاقم تفشي المرض في سجن ودور لرعاية المسنين وكنائس، ما دفع السلطات إلى مناشدة المواطنين إلغاء كل التجمعات للاحتفال بنهاية العام.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1132 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الجمعة، وهي حصيلة لا تبعد كثيراً عن العدد القياسي المسجل قبل يوم واحد وهو 1241 حالة.

وقال وزير الصحة كوون ديوك-تشول خلال اجتماع «الفيروس ينتشر في الزمان والمكان الذي يريده» مضيفاً أن هناك من يصابون في تجمعات صغيرة بين الأصدقاء والمعارف وأن البلاد تقف «عند مفترق طرق في موجة التفشي الثالثة».

وحثت مديرة الوكالة جونج أون-كيونج على إلغاء جميع التجمعات الخاصة وإقامة الفعاليات العامة والدينية عبر الإنترنت.

وتستعد الحكومة إلى عقد اجتماع غداً الأحد لمناقشة ما إذا كانت ستشدد قواعد التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى في سول والمناطق المحيطة بها.

ومن شأن ذلك أن يتسبب في إغلاق 1.2 مليون متجر آخر ولا يسمح سوى للموظفين الأساسيين بالذهاب إلى أماكن عملهم، وأدت القيود المفروضة حالياً إلى إغلاق الملاهي الليلية وغيرها من أماكن الترفيه الليلي وحظر استقبال الزبائن في أماكن تقديم الطعام والمشروبات بعد التاسعة مساء.

وحظرت الحكومة مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة تجمع أكثر من أربعة أشخاص في سول والمناطق المحيطة بها وأغلقت منتجعات التزلج وغيرها من الوجهات السياحية.

وتظهر بيانات الوكالة أن البلاد سجلت 55902 إصابة بكورونا في المجمل و793 وفاة.