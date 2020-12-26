شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة تفجيرات في كابول تسفر عن مقتل عنصري شرطة أفغانيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفر انفجار ثلاث «قنابل لاصقة» بشكل منفصل في كابول، السبت، عن مقتل عنصري شرطة أفغانيين.

وقتل الشرطيان عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابول، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامارز للصحفيين.

وقال إن مدنياً أصيب كذلك بجروح جرّاء الانفجار.

كما أشار المصدر ذاته إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي في غرب كابول.

وتحدّث عن انفجار ثالث في المدينة لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

وهزّت أعمال عنف مشابهة كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف.



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