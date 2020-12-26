شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 تريليون جنيه نفقات الخزانة العامة على أجور العاملين بالدولة فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين خلال 5 سنوات نحو تريليون و367 مليار و773 مليون جنيه، وذلك من واقع الأرقام الوادة بالموازنات العامة للدولة على مدار أعوام (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021)، وشهدت مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة قفزة كبيرة خلال آخر 5 موازنات، حيث سجلت زيادة قدرها 109 مليار و487 مليون جنيه.

ونستعرض فيما يلى تطور مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين على مدار 5 موازنات بدءً من موازنة عام 2016/2017 وحتى موازنة العام المالى 2020/2021:

بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2016/2017 نحو 225 مليار و513 مليون جنيه

بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2017/2018 نحو 240 مليار و54 مليون جنيه

بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2018/2019 نحو 266 مليار و91 مليون جنيه

بلغت مُخصصات الأجور فى موازنة 2019/2020 نحو 301 مليار و115 مليون جنيه

بلغت مخصصات الأجور فى موازنة 2020/2021 نحو 335 مليار جنيه